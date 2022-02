Chiarenza | «Il Torino ha meritato il pareggio La Juve doveva dare di più»

(Di sabato 19 febbraio 2022) Vincenzo, ex giocatore e allenatore dellantus, ha parlato in esclusiva antusnesw24 del derby della Mole Vincenzo, ex giocatore e allenatore delle giovanili dellantus, ha parlato in esclusiva antusnews24 del derby della Mole di ieri sera. Partiamo dal derby della Mole: ilè il risultato giusto? «Mi aspettavo certamente qualcosa di più dalla. Il Toro hail, ha giocato col coltello tra i denti e con mota determinazione. Penso che forse meritava anche qualcosina di più… Lantus ha giocato bene nel primo tempo, un po’ meno nel secondo. Va un po’ in difficoltà negli ultimi metri e in area di rigore, dove perde un po’ di ...

