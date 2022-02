CHE TEMPO CHE FA: FABIO FAZIO FESTEGGIA AMADEUS. TUTTI GLI OSPITI DEL 20 FEBBRAIO (Di sabato 19 febbraio 2022) Domenica 20 FEBBRAIO su Rai3 nuovo appuntamento con Che TEMPO Che Fa di FABIO FAZIO, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck. OSPITI della puntata: AMADEUS, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show “Affari tuoi – Formato famiglia”, in onda il sabato sera su Rai1; Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con “Dove si balla”, brano presentato al Festival; Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele; E ancora: Emma Bonino e Marco Cappato; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. A ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 19 febbraio 2022) Domenica 20su Rai3 nuovo appuntamento con CheChe Fa di, con la partecipazione di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck.della puntata:, reduce dal grande successo del 72° Festival di Sanremo e ora alla conduzione del nuovo game show “Affari tuoi – Formato famiglia”, in onda il sabato sera su Rai1; Dargen D’Amico, ai primi posti delle classifiche radio e FIMI/GfK con “Dove si balla”, brano presentato al Festival; Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele; E ancora: Emma Bonino e Marco Cappato; Guido Rasi, consulente del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 Francesco Paolo Figliuolo e direttore scientifico di Consulcesi; il Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele Roberto Burioni. A ...

Advertising

romeoagresti : Per #Dybala, che ha avvertito un indurimento muscolare al flessore, c’è la sensazione che si sia fermato in tempo.… - ilriformista : Parla Enzo Carra, al tempo di #Tangentopoli portavoce della Dc, che venne mostrato con le manette ai polsi: “Venni… - TheoHernandez : Una storia d’amore che non conosce tempo ???? Il sogno rossonero va avanti e io sono molto felice di continuare a fa… - GDavicino : @PLCastagnetti Non c'è nessun grande tema sul quale nel nostro tempo la politica decida in Occidente: la politica e… - Lamp__1 : RT @lucrezia_ilaria: @lupecchioli invece Burioni, per andare a 'Che tempo che fa', quanti soldi pubblici ha preso? Perché mi pare un po' st… -