Calciomercato Lazio | stretta per Sergio Rico | la mossa di Tare

Leggi su calcionews24

(Di sabato 19 febbraio 2022)sembra aver convinto Sarri a punsuper la prossima stagione. Le mosse del DS Il tema portieri in casacontinua a tenere banco, Strakosha e Reina sono in scadenza e difficilmente rinnoveranno il contratto (lo spagnolo al massimo rimarrebbe come secondo) e per questo le grandi manovre per la prossima stagione sono già partite. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero,sembrerebbe aver convinto Sarri a punsu, portiere del PSG attualmente in prestito al Maiorca. Il DS albanese sbbe stringendo i tempi con il club francese: la chiusura della trattativa non sembra essere lontana. L'articolo proviene da ...