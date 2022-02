Calcio: Fiorentina. Italiano 'Contro l'Atalanta serve una granda gara' (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico dei viola "Per Allegri siamo in lotta per il 4° posto? Sue parole fanno piacere" FIRENZE - Contro l'Atalanta "sarà una partita difficile e per portare a casa un risultato positivo bisognerà ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 19 febbraio 2022) Il tecnico dei viola "Per Allegri siamo in lotta per il 4° posto? Sue parole fanno piacere" FIRENZE -l'"sarà una partita difficile e per portare a casa un risultato positivo bisognerà ...

Advertising

acffiorentina : 'Dalla distanzaaaaaa, 3-2 Fiorentina, in semifinale la squadra di Firenze, CALCIO TOTALE a Bergamo!' ??????… - acffiorentina : ?? | ONE ON ONE: ALVARO ODRIOZOLA L'importanza del calcio, una vita speciale, vivere un sogno. Odriozola si raccont… - Luxgraph : Italiano: 'Per Allegri Fiorentina in lotta Champions? Siamo temibili' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Fiorentina. Italiano 'Contro l'Atalanta serve una granda gara' - sportli26181512 : Italiano stimola la Viola: 'Alziamo il nostro livello. Piatek? Mi ha stupito': Italiano: 'Fiorentina, alziamo il no… -