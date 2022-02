Brothers: A Tale of Two Sons gratis su Epic Games Store (Di sabato 19 febbraio 2022) L’Epic Games Store si è appena aggiornato per offrire, per l’ennesima settimana, un gioco per PC completamente gratuito ai propri utenti, senza bisogno di un account a pagamento o di alcun tipo di abbonamento. Come vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana , il titolo che la piattaforma ha scelto di regalare questa settimana è il magnifico Brothers: A Tale of Two Sons , un’opera che di solito costa 14,99€ nello Store digiTale ma che possiamo avere gratis per sempre se lo aggiungiamo alla nostra biblioteca entro giovedì 24 febbraio alle 17:00.La prossima settimana, quando Brothers: A Tale of Two Sons non sarà più disponibile gratuitamente su Epic ... Leggi su gamesandconsoles (Di sabato 19 febbraio 2022) L’si è appena aggiornato per offrire, per l’ennesima settimana, un gioco per PC completamente gratuito ai propri utenti, senza bisogno di un account a pagamento o di alcun tipo di abbonamento. Come vi abbiamo già annunciato la scorsa settimana , il titolo che la piattaforma ha scelto di regalare questa settimana è il magnifico: Aof Two, un’opera che di solito costa 14,99€ nellodigima che possiamo avereper sempre se lo aggiungiamo alla nostra biblioteca entro giovedì 24 febbraio alle 17:00.La prossima settimana, quando: Aof Twonon sarà più disponibile gratuitamente su...

Advertising

dlcompare_it : Brothers: A Tale of Two Sons è una bella storia di amore e sacrificio che vi terrà incollati allo schermo per un be… - 37ingame : Brothers - A Tale of Two Sons | Download and Buy Today - Epic Games Store Vecchiotto ma molto valido, Brothers è il… - ThrilledGamers : Il gioco Brothers: A Tale of Two Sons è GRATIS su Epic - CODitaNews : #news ?? Epic Games Store ecco il nuovo gioco in regalo: ?Brothers: A Tale of Two Sons ?? 17 febbraio ?? Fino alle 1… - Tech_Gaming_it : Disponibile Brothers: A Tale of Two Sons GRATIS nell'Epic Games Store. Il prossimo gioco sarà Cris Tales -