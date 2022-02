Bari | il ds Polito | “Ko pesante | provo vergogna con la città Subito in ritiro”

Leggi su mediagol

(Di sabato 19 febbraio 2022) La 28ª giornata del girone C di Serie C, registra il clamoroso scivolone delper 3-2 contro il Campobasso. Per la compagine guidata da Michele Mignani è il secondo ko consecutivo al San Nicola, dopo la sconfitta contro l'ACR Messina