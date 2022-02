Vaccini, l'Ema conferma: 'Sono sicuri, rarissimi gli effetti collaterali' (Di venerdì 18 febbraio 2022) I Vaccini autorizzati in Ue Sono efficaci, la loro sicurezza è continuamente monitorata e valutata, e la grandissima maggioranza degli effetti collaterali noti Sono lievi e di breve durata. Problemi ... Leggi su leggo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Iautorizzati in Ueefficaci, la loro sicurezza è continuamente monitorata e valutata, e la grandissima maggioranza deglinotilievi e di breve durata. Problemi ...

Advertising

NicolaPorro : Ad agosto l’Aifa aveva affermato che non esisteva correlazione tra vaccini anti Covid e disturbi mestruali. Qualche… - yajamer : RT @ImolaOggi: Mix di vaccini, Ema sta valutando la terza dose eterologa anticipata a 3 mesi dalla seconda (pronti per l'abbonamento settim… - egemonja : RT @AnnalisaNocera1: L'#Ema ha deciso che il mix-and-match (il mischione) tra #vaccini sarà l'indicazione ufficiale. Così le colpe su chi c… - TeoBon1978 : RT @AnnalisaNocera1: L'#Ema ha deciso che il mix-and-match (il mischione) tra #vaccini sarà l'indicazione ufficiale. Così le colpe su chi c… - attilioc39 : RT @ImolaOggi: Mix di vaccini, Ema sta valutando la terza dose eterologa anticipata a 3 mesi dalla seconda (pronti per l'abbonamento settim… -