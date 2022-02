Uno di noi sta mentendo, la recensione: Pretty Little Gossip (Di venerdì 18 febbraio 2022) La recensione di Uno di noi sta mentendo, il nuovo teen mystery drama che strizza l'occhio a Pretty Little Liars e Gossip Girl, disponibile dal 18 febbraio su Netflix. Non possiamo non pensare ai "fantasmi" delle serie del passato che aleggiano sul nuovo arrivato e ne condizionano inevitabilmente la resa, scrivendo la recensione di Uno di noi sta mentendo, il nuovo teen mystery drama che da Peacock arriva in Italia su Netflix dal 18 febbraio. Pretty Little Gossip Con un incipit che omaggia Breakfast Club e basato sull'omonimo romanzo young adult di Karen M. McManus adattato per la tv da Erica Saleh, Uno di noi sta mentendo mette da subito le proprie carte in tavola. Solo che la punizione a cui sono ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladi Uno di noi sta, il nuovo teen mystery drama che strizza l'occhio aLiars eGirl, disponibile dal 18 febbraio su Netflix. Non possiamo non pensare ai "fantasmi" delle serie del passato che aleggiano sul nuovo arrivato e ne condizionano inevitabilmente la resa, scrivendo ladi Uno di noi sta, il nuovo teen mystery drama che da Peacock arriva in Italia su Netflix dal 18 febbraio.Con un incipit che omaggia Breakfast Club e basato sull'omonimo romanzo young adult di Karen M. McManus adattato per la tv da Erica Saleh, Uno di noi stamette da subito le proprie carte in tavola. Solo che la punizione a cui sono ...

