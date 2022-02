Un milione di euro a settimana! L’offerta di rinnovo del Psg a Mbappé è da capogiro (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Psg non ha intenzione di mollare Mbappé. L’attaccante è reduce da una prestazione incredibile nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, è riuscito a risolvere la partita con una grande giocata nel finale. A tenere banco è anche il futuro del francese. Il contratto con il Psg è in scadenza a giugno e il club francese rischia di perdere il calciatore più forte al mondo a parametro zero. Continua il pressing del Real Madrid, i Blancos sperano di raggiungere l’accordo con il calciatore dopo il lungo corteggiamento cha va avanti da almeno un anno, anche il desiderio del calciatore è quello di indossare la maglia del club spagnolo. Il Psg ha intenzione di giocarsi un asso nella manica per convincere Mbappé a rimanere in Francia, ovviamente a suon di milioni: sarebbe pronto uno stipendio settimanale da un ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Il Psg non ha intenzione di mollare. L’attaccante è reduce da una prestazione incredibile nel match di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid, è riuscito a risolvere la partita con una grande giocata nel finale. A tenere banco è anche il futuro del francese. Il contratto con il Psg è in scadenza a giugno e il club francese rischia di perdere il calciatore più forte al mondo a parametro zero. Continua il pressing del Real Madrid, i Blancos sperano di raggiungere l’accordo con il calciatore dopo il lungo corteggiamento cha va avanti da almeno un anno, anche il desiderio del calciatore è quello di indossare la maglia del club spagnolo. Il Psg ha intenzione di giocarsi un asso nella manica per convincerea rimanere in Francia, ovviamente a suon di milioni: sarebbe pronto uno stipendio settimanale da un ...

Advertising

AndreaR95100 : @CodiceQ @ercivettone1 Compro un milione di gratta e vinci da 1 euro - Arianna_tweet : @PalliCaponera @ercivettone1 Comprato il mio rimane una rendita di 1700/mese lorde per i prossimi 40 anni. Alla fin… - salvelox12345 : @ercivettone1 Con 1 milione di euro oggi non è che ci campi di rendita - AlanElettronico : Mi licenzio. Con 1 milione di euro con le mie spese attuali posso campare altri 55 anni. - agenzia_avinews : Grifo Latte eroga un acconto ai produttori per rispondere alla crisi del settore // Anticipati 2 centesimi al litro… -

Ultime Notizie dalla rete : milione euro In Galleria a Milano grandi manovre: Tod's si sposta al posto di Bric's con un affitto da 1,8 milioni Il marchio si è appena aggiudicato le due vetrine ora di Bric's: 249 metri quadrati affacciati sul braccio centrale, assegnati per un'offerta economica da un milione e 805 mila euro di canone annuo, ...

Aumenta l'Imu a Castelfranco Emilia. Le Associazioni: 'scelta assurda' ...addizionali Irpef comunali " già al massimo " ai nuovi scaglioni di reddito introdotti dalla Legge di bilancio? Il bilancio 2021 di Castelfranco presenta un avanzo corrente di un milione di euro: a ...

Vince 45mila euro al «10eLotto»: aveva una possibilità su un milione e mezzo L'Arena La Regione ha ristrutturato e consegnato il ponte Palmeri L'infrastruttura, che sovrasta il fiume Gornalunga e che era chiusa al traffico da oltre un decennio, è stata oggetto di interventi di consolidamento e ammodernamento per un ammontare complessivo di ...

Oaktree finanzia Arsenale: 300 milioni per crescere Fino a trecento milioni di euro. Li investirà il fondo Oaktree in Arsenale Spa, società attiva nel turismo e nell’ospitalità di lusso in Italia, per una operazione straordinaria di finanziamento ...

Il marchio si è appena aggiudicato le due vetrine ora di Bric's: 249 metri quadrati affacciati sul braccio centrale, assegnati per un'offerta economica da une 805 miladi canone annuo, ......addizionali Irpef comunali " già al massimo " ai nuovi scaglioni di reddito introdotti dalla Legge di bilancio? Il bilancio 2021 di Castelfranco presenta un avanzo corrente di undi: a ...L'infrastruttura, che sovrasta il fiume Gornalunga e che era chiusa al traffico da oltre un decennio, è stata oggetto di interventi di consolidamento e ammodernamento per un ammontare complessivo di ...Fino a trecento milioni di euro. Li investirà il fondo Oaktree in Arsenale Spa, società attiva nel turismo e nell’ospitalità di lusso in Italia, per una operazione straordinaria di finanziamento ...