ULTIM’ORA – Brutte notizie per Immobile | avete sentito?

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Come confermato da Sky Sport in questi minuti, non arrivano buoneper la Lazio di Maurizio Sarri: l’attaccante biancoceleste Cironon sarà disponibile neanche per la sfida all’Udinese a causa di una brutta influenza gastrointestinale.Lazio InfluenzaA forte rischio anche la partita di ritorno contro il Porto in programma per settimana prossima. Il tecnico, per sopperire all’assenza del suo bomber, sarebbe intenzionato a schierare il tridente composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Si attende, nei prossimi minuti, il comunicato ufficiale da parte della società.