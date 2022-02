Superbonus, dopo stretta su frodi ora norma su sicurezza lavoro, per imprese obbligo Ccnl (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – dopo la stretta sulle frodi arrivano anche le norme che obbligano le imprese che volessero accedere all’incentivo previsto dalla legge ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Il Superbonus dunque entra così a fare parte della strumentazione del governo per la lotta contro le morti sul lavoro, ultimamente in crescendo. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha dato il verde ad una norma, messa sul tavolo della discussione collegiale nei giorni scorsi dal ministro del lavoro Andrea Orlando che obbliga e imprese ad applicare quanto previsto dal contratto. Non solo perciò salario, orario, ferie e malattie ma soprattutto quella “formazione e maggiore ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) –lasullearrivano anche le norme che obbligano leche volessero accedere all’incentivo previsto dalla legge ad applicare ai lavoratori il contratto nazionale di settore firmato dai sindacati maggiormente rappresentativi. Ildunque entra così a fare parte della strumentazione del governo per la lotta contro le morti sul, ultimamente in crescendo. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha dato il verde ad una, messa sul tavolo della discussione collegiale nei giorni scorsi dal ministro delAndrea Orlando che obbliga ead applicare quanto previsto dal contratto. Non solo perciò salario, orario, ferie e malattie ma soprattutto quella “formazione e maggiore ...

