Spionaggio cinese sui chip. Le contromosse di Taiwan (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lo Spionaggio industriale cinese preoccupa le autorità di Taiwan. Per questo, il governo di Tsai Ing-wen ha deciso di rispondere con una nuova legge sulla sicurezza nazionale per proteggere i campioni industriali nel settore dei semiconduttori. Secondo l’esecutivo, l’attuale legge sui segreti commerciali non è sufficiente a tutelare la tecnologia più avanzata, come i chip a 2 nanometri per i quali il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. sta già costruendo gli impianti con la produzione prevista per il 2025. Gli emendamenti presentati dal governo rendono un crimine lo “Spionaggio economico” e l’uso non approvato di tecnologie nazionali critiche e segreti commerciali al di fuori di Taiwan. Pene fissate fino a 12 anni e 10 anni di carcere rispettivamente. ... Leggi su formiche (Di venerdì 18 febbraio 2022) Loindustrialepreoccupa le autorità di. Per questo, il governo di Tsai Ing-wen ha deciso di rispondere con una nuova legge sulla sicurezza nazionale per proteggere i campioni industriali nel settore dei semiconduttori. Secondo l’esecutivo, l’attuale legge sui segreti commerciali non è sufficiente a tutelare la tecnologia più avanzata, come ia 2 nanometri per i quali il colossoSemiconductor Manufacturing Co. sta già costruendo gli impianti con la produzione prevista per il 2025. Gli emendamenti presentati dal governo rendono un crimine lo “economico” e l’uso non approvato di tecnologie nazionali critiche e segreti commerciali al di fuori di. Pene fissate fino a 12 anni e 10 anni di carcere rispettivamente. ...

ParliamoDiNews : Spionaggio cinese sui chip. Le contromosse di Taiwan - - KinmenQuemoy : RT @lucalfier: 'E’ stata la stessa presidente Tsai a chiedere un’azione decisa per fermare lo #spionaggio industriale cinese, anche per tut… - lucalfier : 'E’ stata la stessa presidente Tsai a chiedere un’azione decisa per fermare lo #spionaggio industriale cinese, anch… - zazoomblog : Taiwan giro di vite contro spionaggio hi - tech cinese - #Taiwan #contro #spionaggio #cinese - mikalis72 : @_anamorfosi_ Certo… ma lo spionaggio tra Paesi è talmente penetrante ormai, oltre che reciproco, che dopo due anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Spionaggio cinese Taiwan, giro di vite contro spionaggio hi - tech cinese E' stata la stessa presidente Tsai Ing - wen a chiedere un'azione decisa per fermare lo spionaggio industriale cinese, anche per tutelare una serie di aziende e tecnologie chiave, come quella per la ...

Golden power su Vodafone - Huawei. L'ultima mossa 5G di Draghi ... come spiegato dalla stessa società cinese . Si tratta, come emerge dall'atto trasmesso al ... a partire dalle cinesi Huawei e Zte (che hanno sempre respinto le accuse di spionaggio per conto del ...

Taiwan, giro di vite contro spionaggio hi-tech cinese Agenzia askanews L'arma decisiva di Biden "In guerra, lo spionaggio è forza secondaria ... i russi scontenti per le spese e il presidente cinese Xi Jinping, che furioso per la festa Olimpica rovinata dal vassallo indisciplinato, in caso di ...

Ucraina: Nato, Russia ha capacità per attaccare senza preavviso Stoltenberg ha precisato però che non si conoscono le intenzioni reali di Mosca ma che, visto quanto successo in precedenza, la Nato ha ragione di essere preoccupata per la situazione (LaPresse) – La ...

E' stata la stessa presidente Tsai Ing - wen a chiedere un'azione decisa per fermare loindustriale, anche per tutelare una serie di aziende e tecnologie chiave, come quella per la ...... come spiegato dalla stessa società. Si tratta, come emerge dall'atto trasmesso al ... a partire dalle cinesi Huawei e Zte (che hanno sempre respinto le accuse diper conto del ..."In guerra, lo spionaggio è forza secondaria ... i russi scontenti per le spese e il presidente cinese Xi Jinping, che furioso per la festa Olimpica rovinata dal vassallo indisciplinato, in caso di ...Stoltenberg ha precisato però che non si conoscono le intenzioni reali di Mosca ma che, visto quanto successo in precedenza, la Nato ha ragione di essere preoccupata per la situazione (LaPresse) – La ...