“Se non vi va bene trovatevi un altro”: Draghi “minaccia” di andarsene. Il retroscena (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Se non vi va bene trovatevi un altro governo”. L’ultimatum del premier Draghi ai partiti è stato netto e le modalità hanno preso in contropiede un po’ tutti. “Mai visto Draghi così infuriato. E soprattutto, per la prima volta, pronto a dimettersi, se il governo non sarà rimesso in condizione di lavorare seriamente”. E’ il giudizio di Marcello Sorgi sulla Stampa oggi in edicola. Dopo gli “sgambetti” in commissione sul Milleproroghe, con il governo andato sotto quattro volte, il premier ha perso il suo proverbiale aplomb. “Rabbia fredda”, labbra serrate, passo svelto, niente sorrisi. Per la prima volta secondo i retroscenisti ha usato parole ultimative: «O riuscite a garantire che i provvedimenti una volta approvati all’unanimità in Consiglio dei ministri passino in Parlamento; o il Parlamento si trova ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 febbraio 2022) “Se non vi vaungoverno”. L’ultimatum del premierai partiti è stato netto e le modalità hanno preso in contropiede un po’ tutti. “Mai vistocosì infuriato. E soprattutto, per la prima volta, pronto a dimettersi, se il governo non sarà rimesso in condizione di lavorare seriamente”. E’ il giudizio di Marcello Sorgi sulla Stampa oggi in edicola. Dopo gli “sgambetti” in commissione sul Milleproroghe, con il governo andato sotto quattro volte, il premier ha perso il suo proverbiale aplomb. “Rabbia fredda”, labbra serrate, passo svelto, niente sorrisi. Per la prima volta secondo i retroscenisti ha usato parole ultimative: «O riuscite a garantire che i provvedimenti una volta approvati all’unanimità in Consiglio dei ministri passino in Parlamento; o il Parlamento si trova ...

Ultime Notizie dalla rete : non bene Bonus 18 anni, richiedi subito le agevolazioni fino a 500! Ricordiamo che con l'importo di 500 euro è possibile acquistare un singolo bene o servizio e non di più copie/unità dello stesso . Mi spiego meglio: potrete acquistare solamente una volta un libro e ...

Probabili formazioni Serie A della 26giornata: le news dai campi Contro il Napoli partono in pole Joao Pedro e Gaston Pereiro: contro l'Empoli aveva timbrato però Pavoletti ma l'attaccante azzurro non è stato bene in settimana. Dovrebbe comunque essere a ...

L’ultimatum di Draghi ai partiti: «Se non vi va bene trovatevi un altro governo» Open Rsa. Senior Italia FederAnziani: “Bene le riaperture ai parenti, ma in massima sicurezza” Bene quindi ripristinare questo contatto ... “Nelle scorse settimane i controlli dei Nas, che non smettiamo di ringraziare per il loro lavoro, hanno fatto emergere elementi critici, inaccettabili, in ...

Non aprite quella porta Recensione La recensione di Federico Gironi. Può sembrare strano, o forse a pensarci bene no, ma uno dei momenti più riusciti di questo nuovo Non aprite quella porta, che sta su Netflix, è una battuta piuttosto ...

