Scuola | Roma | lancio di uova e oggetti contro forze ordine

Advertising

fattoquotidiano : Alternanza scuola-lavoro, i cortei da Roma a Milano: “Bianchi dimettiti”. Tensioni a Torino: studenti respinti dava… - Geronimo_ita : Una bella sveglia per un paese governato da #tecnocrati e politici scollati dalla realtà. #scuola Alternanza scuol… - mrmnft : RT @global_project: #studentiinpiazza Cronaca dalle piazze studentesche. A #Venezia sanzionato ex provveditorato, imponente corteo a #Roma… - AnnaGigante7 : RT @g_tiani: #Scuola: #Tiani @PressOfficeSiap , 'le violenze a Torino e Roma confermano le nostre denunce. #Poliziotti aggrediti e feriti.… - CosenzaChannel : E' stato un venerdì di cortei in molte città. A Torino tentato assalto a sede Unione industriale, 7 feriti tra le f… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Roma

"Stiamo chiedendo l'abolizione immediata dell'alternanzalavoro. In meno di un mese due ... dice in piazza Tommaso di Osa, esponente del Movimento della Lupa. "In secondo luogo vogliamo il .... "Si può morire per una malattia, a causa di un incidente stradale, ma non di", dicono gli studenti in corteo a. E soprattutto: a 16 anni non si può morire per l'alternanza- lavoro e in un mese hanno perso la vita due ragazzi. È con questi slogan che è ...Roma, 18 febbraio 2022 Gli studenti romani sono scesi in piazza dopo la morte di due loro coetanei avvenuta durante l'alternanza scuola lavoro. "Pagherete tutto" è il loro slogan. Ecco le immagini ...I CASI A ROMA CITTÀ SONO A QUOTA 2.823. SI RICORDA L’IMPORTANZA, PER COLORO CHE SONO GUARITI E NON AVESSERO COMPLETATO IL CICLO VACCINALE, DI EFFETTUARE LA DOSE DI RICHIAMO TRASCORSI 120 GIORNI DALLA ...