Scissione | la recensione | All work and no play…

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ladi: la serie Apple TV+ in streaming dal 18 febbraio immagina che un'azienda decida di separare i ricordi di alcuni suoi dipendenti: da una parte la vita privata e dall'altra il lavoro. "Alland no play makes Jack a dull boy". Ricordate questa frase? È quella che Jack Torrance scriveva ossessivamente in Shining sul foglio bianco, quella che in Italiano veniva tradotta con "il mattino ha l'oro in bocca". Ma che cosa c'entra questa frase con ladi, la serie Apple TV+ disponibile in streaming dal 18 febbraio con i primi due episodi (che saranno poi seguiti da un nuovo episodio settimanale)? C'entra molto, perché quella frase, un vecchio proverbio, vuol dire che una persona che è tutto lavoro, senza alcuno svago, diventa sia annoiata che noiosa. È una …