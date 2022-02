Realizzato in Canada primo organo universale per trapianto

(Di venerdì 18 febbraio 2022) – Una delle maggiori sfide dei trapianti è la compatibilità tra donatore e ricevente, e cioè abbinare i gruppi sanguigni AB0(zero) in modo da evitare il rigetto, una difficoltà che un gruppo di ricercatori, guidati da Aizhou Wang, dei Latner Thoracic Surgery Research Laboratories e dell’Ajmera Transplant Centre a Toronto, hanno superato “lavando” un polmone di un donatore con gruppo sanguigno A dagli antigeni, utilizzando due tipi di enzimi, FpGalNAc deacetylase e FpGalactosaminidase; un “lavaggio” che ha convertito il polmone del donatore con gruppo sanguigno A, in un polmone con gruppo sanguigno(0) . Per ricondizionare l’, e cioè rimuovere tutti gli antigeni del gruppo sanguigno A espressi sui vasi sanguigni, Wang e colleghi hanno utilizzato la perfusione extracorporea (la EVLP- ex vivo lung perfusion-) e, come affermano, nello ...

Advertising

MzHyde48 : Guardando il trailer di LOL Canada ho realizzato che conosco più comici in quello che in LOL 2 italiano ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Realizzato Canada

RomaDailyNews

È questa l'idea alla base de I Cormorani, che Clown Bianco Edizioni hagrazie alla ... seppur benestante, viaggiasse sola - tra Inghilterra ee ad analizzare, con coraggio e lucidità, ......e lo sviluppo del business in Stati Uniti e. In questo modo si rafforzano sia lo sviluppo internazionale del business che il ruolo guida della sede centrale. Quest'anno sarà poiun ...Appuntamento al prossimo anno per l'adattamento televisivo del videogame di Naughty Dog diretto dal regista di Chernobyl ...Solo allora, come spesso succede, ha realizzato che fosse divenuta una necessità imprescindibile ... Poi con un timing incredibile si costituì in Canada il PaRx (Prescription for Nature) a cui mi ...