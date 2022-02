Pier Silvio Berlusconi | ribaltone clamoroso | non poteva proprio rinunciare a lei

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 18 febbraio 2022)da qualche mese sta cercando di apportare sostanziali modifiche nell’universo televisivo Mediaset. I diversi ambiti vengono analizzati e corretti, anche i reality e per uno si prevede un. Quale? Dalla fine del 2021ha iniziato un processo di profonda trasformazione delle reti Mediaset, che ha toccato, e toccherà, tutti i più importanti ambiti legati all’universo televisivo.-AltranotiziaUn grande gruppo televisivo come Mediaset non può non seguire attentamente anche ciò che avviene nel variegato mondo dei reality. L’edizione del Grande Fratello Vip 6 ha portato risultati importanti, tanto che si è deciso di prorogare la sua ...