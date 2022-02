Patata del Fucino Igp a “Linea Verde Explora” (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – Nella puntata del 19 febbraio a Linea Verde Explora, il nuovo programma di Rai 1, sarà protagonista la Patata del Fucino Igp con il suo territorio di produzione, nell’Abruzzo dei marsi, dove l’agricoltura regna regina. L’Ampp – Associazione Marsicana Produttori Patate e il Consorzio di Tutela Patata del Fucino Igp mettono a segno un altro risultato a favore dell’azione che da anni svolgono sinergicamente per la promozione del prodotto che più di tutti rappresenta il Fucino. Questa terra ricca di storia, resa fertile grazie al prosciugamento dell’omonimo lago che un tempo rendeva difficile e impoveriva la vita degli abitanti del luogo, sarà al centro della narrazione dei conduttori del programma, Federico Quaranta e Angela Rafanelli, alla ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 18 febbraio 2022) ROMA – Nella puntata del 19 febbraio a, il nuovo programma di Rai 1, sarà protagonista ladelIgp con il suo territorio di produzione, nell’Abruzzo dei marsi, dove l’agricoltura regna regina. L’Ampp – Associazione Marsicana Produttori Patate e il Consorzio di TuteladelIgp mettono a segno un altro risultato a favore dell’azione che da anni svolgono sinergicamente per la promozione del prodotto che più di tutti rappresenta il. Questa terra ricca di storia, resa fertile grazie al prosciugamento dell’omonimo lago che un tempo rendeva difficile e impoveriva la vita degli abitanti del luogo, sarà al centro della narrazione dei conduttori del programma, Federico Quaranta e Angela Rafanelli, alla ...

Advertising

CasalSebastiano : @Martyindrizzi con una patata del genere suceddera sempre di tutto..ma quanto figa sei - che_patata : Amici del twitter do o non do l’esame? Decidete voi io mi sto stressando troppo nel decidere - Serenella1990l : RT @tiemaisuccesso: quello entrato a detta di bella patata come lo spacciatore dei migliori inediti del mondo è ultimo in classifica. come… - tiemaisuccesso : quello entrato a detta di bella patata come lo spacciatore dei migliori inediti del mondo è ultimo in classifica. c… - malleani : Patata del Fucino IGP protagonista a Linea Verde Explora di Rai 1 con l’AMPP e consorzio di tutela e su Radio 2 a D… -