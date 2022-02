Ostia | il liceo Enriques accreditato per i progetti Erasmus+ | le opportunità

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 18 febbraio 2022)– IlFederigodiha ottenuto l’accreditamento, da parte dell’agenzia nazionale Indire, per idi mobilitàdel settennio 2021-2027. “Si tratta di un riconoscimento molto importante – spiegano dalla scuola -, perché permette agli studenti di usufruire didi formazione e di crescita culturale e personale in un periodo che li ha molto penalizzati sia dal punto di vista del percorso scolastico che della socialità”. “E’ un traguardo davvero importante – sottolineano – per i ragazzi che potranno affrontare una esperienza all’estero“. Numerose sono le attività già avviate: quattro studenti sono in procinto di partire per una permanenza di tre mesi nei Paesi europei (due in Spagna, uno in Germania e uno in Francia); ...