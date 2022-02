Oroscopo di Barbanera 18 febbraio | è un venerdì per rialzarsi | ecco per chi

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) –ideale per rimettere a posto credenze, armadi e cassetti. Invasi dal sacro fuoco dell'ordine, farete tutto con grande efficienza. Toro (21/4 – 20/5) – Rafforzata dal trigono di Venere, la Luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Finanze in rialzo! Gemelli (21/5 – 21/6) – Contrariati dalla Luna, oggi prendete tutto per il verso sbagliato. Anche i conti non tornano e virano malinconicamente verso il rosso. Cancro (22/6 – 22/7) – Grazie alla Luna in Vergine, viaggi e avventure fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dal tran tran quotidiano.