Lucio Dalla | a Bologna la prima mostra dedicata al grande cantautore

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Al Museo Civico Archeologico dilaalLa-evento diapre atappa di un importante percorso nazionale che la vedrà realizzata a Roma in autunno, dal 22 settembre all’Ara Pacis e, successivamente, nel 2023, in occasione dell’ottantesimo della nascita, a Napoli e a Milano. Lasarà ospitata nella prestigiosa cornice del Museo Civico Archeologico, a partire dal 4 marzo e fino al 17 luglio. Promossa dal Comune dicon il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, è ideata e organizzata...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il New York Times omaggia Lucio Dalla a pochi giorni dal decimo anniversario della morte: 'Un cantante popolare e a… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Lucio Dalla - Caruso - f_uccheddu : RT @antocaf: La luna sembra quella delle canzoni di Lucio Dalla - Ilmiodiabete : Mostra-evento dedicata a Lucio Dalla - pressitalia : La mostra 'Lucio Dalla. Anche se il tempo passa' - La mostra è stata presentata oggi al Museo Civico Archeologico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lucio Dalla

Ma, per la gioia di tanti elettori, arrivano i fiumi di danaro , tanto agognati 'Sarà due volte Natale e festa tutto l'anno' cantava il compianto, e vedremo altri progetti roboanti del ...Caracciolo: "La guerra non è mai stata un'opzione realistica" Crisi Ucraina, così il ... in atto ormaifine della Guerra fredda anche all'interno dei paesi maggiormente sviluppati, e che ha ...Ci sono volute più di dieci sezioni per comporre la mostra evento "Lucio Dalla. Anche se il tempo passa" che Bologna dedica ad uno dei suoi artisti più celebri dal 4 marzo (giorno non casuale, la ...Il Teatro Ghione di Roma presenta, da giovedi 17 a domenica 20 febbraio, “Lucio incontra Lucio, la musica di Lucio Dalla e Lucio Battisti”. Lo spettacolo, fatto di musica, suggestioni, immagini e ...