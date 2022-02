LIVE Bob a 2, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: le tedesche Nolte e Jamanka danno spettacolo, alle 14.30 la seconda manche (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.55 Tra venti minuti circa ci ritroveremo per raccontarvi la seconda batteria del bob a 2 femminile. A più tardi amici e amiche di OA Sport! 13.53 Assisteremo all’inversione della graduatoria nella prossima frazione, dunque le migliori atlete scenderanno per ultime. 13.51 seconda manche al via tra poco meno di 40 minuti, 14.30 l’orario esatto dello start. 13.48 Ecco la top-10 acquisita al termine del quarto di gara: 1 Laura Nolte (Germania) 1’01”04 2 Mariama Jemanka (Germania) +0”06 3 Elana Meyers Taylor (Stati Uniti) +0”22 4 Kaillie Humphries (Stati Uniti) +0”37 5 Christine De Bruin (Canada) +0”41 6 Kim Kalicki (Germania) +0”57 7 Melanie Hasler (Svizzera) +0”61 8 Cynthia Appiah (Canada) +0”71 9 Andreea Grecu (Romania) +0”78 10 Anastasiia ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.55 Tra venti minuti circa ci ritroveremo per raccontarvi labatteria del bob a 2 femminile. A più tardi amici e amiche di OA Sport! 13.53 Assisteremo all’inversione della graduatoria nella prossima frazione, dunque le migliori atlete scenderanno per ultime. 13.51al via tra poco meno di 40 minuti, 14.30 l’orario esatto dello start. 13.48 Ecco la top-10 acquisita al termine del quarto di gara: 1 Laura(Germania) 1’01”04 2 Mariama Jemanka (Germania) +0”06 3 Elana Meyers Taylor (Stati Uniti) +0”22 4 Kaillie Humphries (Stati Uniti) +0”37 5 Christine De Bruin (Canada) +0”41 6 Kim Kalicki (Germania) +0”57 7 Melanie Hasler (Svizzera) +0”61 8 Cynthia Appiah (Canada) +0”71 9 Andreea Grecu (Romania) +0”78 10 Anastasiia ...

