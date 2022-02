Liceo Nomentano, iscrizioni negate e genitori in rivolta (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate di dover iscrivere vostro figlio al primo anno della scuola superiore in un istituto pubblico. Un’operazione che centinaia di migliaia di genitori si trovano a fare ogni anno in tutta Italia. Immaginate di farlo a Roma. E di inoltrare la domanda all’stituto che vi sembra più giusto, non solo per le prospettive di studio e nel rispetto del talento di vostro figlio, ma anche per la già faticosa gestione della quotidianità. E a questo punto, beh, immaginate che la domanda venga respinta e che in alternativa vi venga suggerita l’iscrizione di vostro figlio quattordicenne a scuole lontane anche 15 kilometri dalla scuola scelta (e chissà quanti da casa), oppure, di cambiare direttamente indirizzo perché tanto, pure le altre scuole non è che stiano messe meglio… Liceo Nomentano, il 60% rimane fuori E’ quello che sta ... Leggi su tuacitymag (Di venerdì 18 febbraio 2022) Immaginate di dover iscrivere vostro figlio al primo anno della scuola superiore in un istituto pubblico. Un’operazione che centinaia di migliaia disi trovano a fare ogni anno in tutta Italia. Immaginate di farlo a Roma. E di inoltrare la domanda all’stituto che vi sembra più giusto, non solo per le prospettive di studio e nel rispetto del talento di vostro figlio, ma anche per la già faticosa gestione della quotidianità. E a questo punto, beh, immaginate che la domanda venga respinta e che in alternativa vi venga suggerita l’iscrizione di vostro figlio quattordicenne a scuole lontane anche 15 kilometri dalla scuola scelta (e chissà quanti da casa), oppure, di cambiare direttamente indirizzo perché tanto, pure le altre scuole non è che stiano messe meglio…, il 60% rimane fuori E’ quello che sta ...

