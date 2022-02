La dieta chetogenica fa perdere più peso? (Di venerdì 18 febbraio 2022) La dieta chetogenica fa perdere più peso di una dieta con un normale contenuto di carboidrati? Questo tipo di diete sono nate negli anni ’70 e oggi sono tornate di gran moda con la convinzione che siano più efficaci per perdere i chili di troppo. Il libro del Dr. Atkin’s Diet Revolution affermava che la restrizione dei carboidrati era un “modo ad alto contenuto calorico per rimanere magri per sempre“. Escludere un solo macronutriente, sempre che sia effettivamente possibile farlo, che impatto può avere sulla salute? Come ridurre la pancia secondo la scienza dieta chetogenica è più efficace? La dieta chetogenica si fonda sull’idea che ridurre al minimo il consumo di carboidrati consenta di dimagrire senza rinunce e ... Leggi su pantareinews (Di venerdì 18 febbraio 2022) Lafapiùdi unacon un normale contenuto di carboidrati? Questo tipo di diete sono nate negli anni ’70 e oggi sono tornate di gran moda con la convinzione che siano più efficaci peri chili di troppo. Il libro del Dr. Atkin’s Diet Revolution affermava che la restrizione dei carboidrati era un “modo ad alto contenuto calorico per rimanere magri per sempre“. Escludere un solo macronutriente, sempre che sia effettivamente possibile farlo, che impatto può avere sulla salute? Come ridurre la pancia secondo la scienzaè più efficace? Lasi fonda sull’idea che ridurre al minimo il consumo di carboidrati consenta di dimagrire senza rinunce e ...

Advertising

giannifioreGF : La #dieta chetogenica fa perdere più peso? - SLN_Magazine : Covid, Mech: 'Dieta chetogenica utile per ridurre rapidamente fattori di rischio'. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - FoodHeaven17 : Dieta Chetogenica: Riattiva il Tuo Metabolismo! L’Unico Metodo Triangolare per Bruciare Grassi in Eccesso Senza Sen… - Bonvivre2 : Come ogni cosa poco conosciuta, anche la dieta chetogenica è oggetto di obiezioni e falsi miti: giudizi sommari, na… - salutegreen24 : (Adnkronos) - 'Tenere sotto controllo la glicemia, il peso corporeo e lo stato infiammatorio sono indicazioni suppo… -