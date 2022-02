Juventus | un grande Torino ferma Allegri | Vlahovic delude

(Di venerdì 18 febbraio 2022)è stato l’interessante derby che ha inaugurato la giornata di Serie A come anticipo del venerdì sera. Il derby è sempre una sfida a sé, lontana dalle logiche del campionato e del tempo. La sfida di Serie A traè stato un match di altissimo livello, che ha conto l’importante momento Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JuventusTV : Pronti a una grande serata, già dal pre partita! Siamo LIVE ? - maxmelo1969 : @SkySport Grande Torino. E anche in scioltezza. Juventus solo contropiede. - sportli26181512 : Il Toro annulla il tridente Juve: Belotti risponde a De Ligt, il derby finisce 1-1: Il Toro annulla il tridente Juv… - Jacop83 : Juventus -8 rispetto a 1 anno fa…scudetto, sì. Grande Allegri, sì. #JuveToro - IvanDErcole : Gli ultimi due minuti del derby sono lo specchio dei problemi della #Juventus. 120 secondi senza riuscire a gettare… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus grande

Tuttosport

- Torino © LaPresseEmblematico l'episodio dopo la rete dell'1 - 0: de Ligt argina una pericolosa azione al limite dell'area piccola di Brekalo, difendendo allala porta di Szczensy. ...... 2022 rabiot problematico deve rovinare tutto ma ok? giu (@gi_ulyy) February 18, 2022 Alex Sandro - Rabiot è la piùsciagura mai avvenuta nella storia della? Swafflovic (@Swaffle_7) ...Avvio di grande personalità da parte dei granata che ... che gira al volo di mancino sul cross perfetto di Brekalo sorprendendo Szczesny. La Juve prova a reagire ma non lo fa con la giusta ...La chiave tattica di Juventus-Torino Non c'è una vera e propria chiave tattica nel Derby della Mole. Di fatto il Torino fa il suo classico gioco di cambi di gioco rapidi, verticalizzazioni e grande ...