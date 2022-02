Juventus-Torino | striscione tifosi bianconeri contro granata

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Si scalda il clima intorno a, il Derby della Mole in programma stasera all’Allianz Stadium alle 20:45. E’ infatti apparso fuori dai cancelli dello stadio uno, che porta la firma dei: “vai in psichiatria, confondicon Venaria”. Il riferimento è a Venaria Reale, comune di 30mila abitanti nell’hinterland torinese. Idellavogliono così sottolineare la presunta supremazia del tifo bianconero nella città di. SportFace.

Advertising

tvdellosport : ?? CAPIENZA STADI: È CAOS Il Governo starebbe valutando l’ipotesi di aumentare la capienza degli stadi al 75% già a… - DiMarzio : #Juventus, il retroscena su #Rovella: a gennaio i bianconeri hanno provato a riportarlo a Torino ?? - juventusfc : Ultima dichiarazione di Mister Allegri: a breve le sue parole sul nostro sito, qui come sempre il video completo ??… - materaziano : @PieEnne juventus-torino 1-1 - sportface2016 : #JuveToro Striscione dei tifosi bianconeri fuori dallo Stadium prima del #DerbyDellaMole -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Torino

Si parte con il derby della Mole fra ile ladi Massimiliano Allegri. Attenzione anche alla gara fra l'Inter di Simone Inzaghi e il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il Milan va invece a ......- Montespaccato (Lorenzo Massari di), Scandicci - Cascina (Daniele Aronne di Roma 1), Tiferno Lerchi - Unipomezia (Vincenzo D'Ambrosio Giordano di Collegno). Girone F AlmaFano - ...Si scalda il clima intorno a Juventus-Torino, il Derby della Mole in programma stasera all’Allianz Stadium alle 20:45. E’ infatti apparso fuori dai cancelli dello stadio uno striscione, che porta la ...come ampiamente precisato in precedenti occasioni (caso Juventus-Napoli, C.U. Serie A n. 65 del 14 ottobre 2020, caso Lazio-Torino, C.U. Serie A n. 218 del 12 marzo 2021), questo Giudice sportivo è ...