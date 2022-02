John Cena | “The Rock mi ha calmato prima dell’audizione per un film | ero agitatissimo”

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 18 febbraio 2022)ha fatto il suo ritorno al pay-per-view Money In The Bank nel luglio dello scorso anno puntando allo Universal Championship di Roman Reigns.non è stato in grado di sconfiggere il Tribal Chief per il titolo a SummerSlam, ma ha indossato una maglietta speciale. L’attore di Peacemaker ha affrontato il meglio del meglio che il mondo del pro wrestling potesse offrire e questo include Theha molto rispetto per quest’ultimo, dato che ha seguito le sue orme per diventare una grande star di Hollywood. Il rapper di Boston, ha precedentemente rivelato che può relazionarsi con lui in molti modi, specialmente quando si tratta di muoversi tra più progetti contemporaneamente. Parlando con GQ,ha rivelato che il People’s Champ lo ha...