«Io sono Vera», un viaggio oltre il tempo tra le zone invisibili dell'esistenza (Di sabato 19 febbraio 2022) «Non dovete preoccuparvi, il tempo sta solo giocando con me», afferma Vera, protagonista, fin dal titolo, Io sono Vera, del nuovo film di Beniamino Catena (nelle sale da giovedì scorso). Un'opera anomala all'interno del cinema italiano che conferma il percorso altrettanto anomalo e denso di suggestioni del cineasta nato ad Ancona nel 1968 che, dagli anni Novanta, ha costruito una filmografia composta di corto e mediometraggi (ancora oggi indimenticabile è Marcia funebre di una marionetta del 1994), videoclip, documentari, spot, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

