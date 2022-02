Advertising

Tommasolabate : Nulla da eccepire, nulla da rimproverare, solo applausi alla grandissima Inter di questa sera. È semina. Presto si… - Inter : ?? | CLASSE 26'- Non può mancare @brozocrypto alla serata di gala ?? #InterLiverpool 0?-0? #UCL #FORZAINTER ???? - annatrieste : All'andata dicevano tutti che per il Napoli il pareggio alla fine sarebbe stato giusto, oggi che il Napoli ha pareg… - Bubu_Inter : RT @cmdotcom: #Inter alla Corte Sportiva d'Appello: ricorso contro la squalifica di #Bastoni - cmdotcom : #Inter alla Corte Sportiva d'Appello: ricorso contro la squalifica di #Bastoni -

Ultime Notizie dalla rete : Inter alla

Calciomercatonews.com

MILANO - Da tempo l'è proiettata sul futuro o meglio, sul mercato estivo. Già a segno due operazioni: l'ingaggio ... un difensore: Bremer del Torino è in cimalista, ma ci sono opzioni a ...Se non finito, l'amore tra i tifosi dell'e Lautaro Martinez sembra essersi notevolmente raffreddato. L'argentino non sta attraversando ...in Champions League mentre in campionato è fermo...Griglia Timeline Grafo ...Non solo. Oltre alla punta, i nerazzurri hanno deciso di portare via dal Sassuolo anche l'altro '99 che tanto bene sta facendo, vale a dire Davide Frattesi. Non è una novità la volontà dell'Inter di ...