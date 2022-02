Incendio traghetto, comandante pattugliatore Gdf: “Così abbiamo salvato passeggeri ed equipaggio” (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono intervenuti con “rapidità” e “sangue freddo” riuscendo, nel giro di poco tempo, a portare in salvo passeggeri ed equipaggio, a bordo?del traghetto “Euroferry Olympia” della Grimaldi Lines, in rotta da Igoumenitsa a Brindisi, divorato dalle fiamme. I finanzieri-eroi del pattugliatore P.01 ‘Monte Sperone’, che si trovava in zona per un altro intervento, sono stati protagonisti dell’intervento di soccorso al largo di Corfu’ e il comandante del ‘Monte Sperone’, maggiore Simone Cristalli, racconta all’Adnkronos quei drammatici momenti: “Tra i passeggeri, ma anche tra i membri dell’equipaggio, c’era massima apprensione. C’erano persone che piangevano, l’Incendio su una nave è un evento spaventoso. abbiamo soccorso anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono intervenuti con “rapidità” e “sangue freddo” riuscendo, nel giro di poco tempo, a portare in salvoed, a bordo?del“Euroferry Olympia” della Grimaldi Lines, in rotta da Igoumenitsa a Brindisi, divorato dalle fiamme. I finanzieri-eroi delP.01 ‘Monte Sperone’, che si trovava in zona per un altro intervento, sono stati protagonisti dell’intervento di soccorso al largo di Corfu’ e ildel ‘Monte Sperone’, maggiore Simone Cristalli, racconta all’Adnkronos quei drammatici momenti: “Tra i, ma anche tra i membri dell’, c’era massima apprensione. C’erano persone che piangevano, l’su una nave è un evento spaventoso.soccorso anche ...

