Il Paradiso delle Signore, trama 18 febbraio: un appuntamento romantico (Di venerdì 18 febbraio 2022) Al Paradiso delle Signore proseguiranno i tentativi di Sandro Recalcati di riconquistare la moglie Tina, come segnala la trama di oggi, venerdì 18 febbraio. L'uomo, dopo essere tornato a Milano, ha deciso di fare di tutto per rimettere in piedi il suo matrimonio con la Amato che, purtroppo, continua a tenere a distanza il consorte e non è per niente disposta a perdonare il suo recente tradimento. Recalcati ha, così, deciso di collaborare per Brivio, accettando di scrivere la canzone per il suo musicarello, con il solo obiettivo di riavvicinarsi a Tina. Sandro continuerà ad essere aiutato da Vittorio che deciderà di invitare la giovane cantante al Paradiso con una scusa. Questa trappola servirà, invece, a far incontrare Tina e Sandro per un romantico ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 18 febbraio 2022) Alproseguiranno i tentativi di Sandro Recalcati di riconquistare la moglie Tina, come segnala ladi oggi, venerdì 18. L'uomo, dopo essere tornato a Milano, ha deciso di fare di tutto per rimettere in piedi il suo matrimonio con la Amato che, purtroppo, continua a tenere a distanza il consorte e non è per niente disposta a perdonare il suo recente tradimento. Recalcati ha, così, deciso di collaborare per Brivio, accettando di scrivere la canzone per il suo musicarello, con il solo obiettivo di riavvicinarsi a Tina. Sandro continuerà ad essere aiutato da Vittorio che deciderà di invitare la giovane cantante alcon una scusa. Questa trappola servirà, invece, a far incontrare Tina e Sandro per un...

Advertising

VanessaCapria : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - ParliamoDiNews : Il Paradiso delle Signore, chi è la compagna di Roberto Farnesi: eccola - - zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6 21 febbraio 2022: puntata 111 - #Anticipazioni #Paradiso #delle - francescomila18 : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… - GaetanoBellino : RT @ProfCampagna: Santorini non è soltanto l'isola più affascinante della Grecia. Santorini è una delle isole più belle dell'intero Mediter… -