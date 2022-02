Il pantano del Milleproroghe. Dall’Ilva al contante, Draghi battuto 4 volte nella notte. Esecutivo sotto anche su sperimentazione animale e scuola (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stata una nottataccia per la maggioranza alle prese con l’esame degli emendamenti al decreto Milleproroghe nelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera. La frattura nella maggioranza si consuma su un terreno già scivoloso. Il dietrofront sull’utilizzo per la decarbonizzazione dei soldi per le bonifiche dell’Ilva e riportano a 2mila euro fino al prossimo anno il tetto al contante, sceso a mille da gennaio. Bastonato in Parlamento Draghi va a piangere da Mattarella. Il Governo Ko sul Milleproroghe La Lega e Forza Italia hanno votato con Fratelli d’Italia una retromarcia sul contante, così il tetto è tornato a 2mila euro. La modifica sposta di fatto l’entrata in vigore della soglia più bassa di un anno, dal primo gennaio 2022 al primo gennaio 2023. La modifica è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 febbraio 2022) È stata una nottataccia per la maggioranza alle prese con l’esame degli emendamenti al decretonelle commissioni Bilancio e Affari costituzionali alla Camera. La fratturamaggioranza si consuma su un terreno già scivoloso. Il dietrofront sull’utilizzo per la decarbonizzazione dei soldi per le bonifiche dell’Ilva e riportano a 2mila euro fino al prossimo anno il tetto al, sceso a mille da gennaio. Bastonato in Parlamentova a piangere da Mattarella. Il Governo Ko sulLa Lega e Forza Italia hanno votato con Fratelli d’Italia una retromarcia sul, così il tetto è tornato a 2mila euro. La modifica sposta di fatto l’entrata in vigore della soglia più bassa di un anno, dal primo gennaio 2022 al primo gennaio 2023. La modifica è ...

