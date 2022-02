Il fondo americano sempre più vicino all’acquisto dell’Atalanta (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’operazione con Kkr potrebbe chiudersi entro la prossima settimana. La famiglia Percassi rimarrebbe al timone operativo. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 18 febbraio 2022) L’operazione con Kkr potrebbe chiudersi entro la prossima settimana. La famiglia Percassi rimarrebbe al timone operativo.

SkySport : ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni… - PietroMazzara : Serie A sempre più Yankee: anche l’Atalanta verso la cessione dell’85% al fondo americano KKR (fonte @SkySport) - angelomangiante : #Atalanta. Il Club vicinissimo alla cessione al fondo americano KKR. 85% della proprietà passerà di mano per 350 milioni. @SkySport - ACMilanSF : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni #SkySport… - TarallucciE : RT @SkySport: ULTIM'ORA ATALANTA CLUB VICINISSIMO A CESSIONE A FONDO AMERICANO KKR 85% proprietà passerà di mano per 350 milioni #SkySport… -