"Il colore del vino" è il nuovo singolo di Herré (Di venerdì 18 febbraio 2022) Dal 18 Febbraio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming "Il colore Del vino" (GREYLIGHT RECORDS), il nuovo singolo di Herré. "Il colore Del vino" parla di una notte d'amore mancata, di quelle appena sfumate, un po' per colpa del destino che non riesce a fondere le anime di due persone troppo diverse, un po' per l'orgoglio di quest'ultime. Un canto solitario, nel buio di una camera d'albergo, che si fa sentire tramite l'eco degli angoli più remoti; le pareti nascondono le lacrime di uomo che avverte ciò che si è appena concluso, una relazione forse mai del tutto iniziata. Il colore del vino, intensamente rosso, come la passione e il vivo desiderio di volersi, uno sulla pelle dell'altra, ...

