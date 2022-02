Horizon di Meta ha raggiunto già i 300mila utenti nel suo metaverso (Di venerdì 18 febbraio 2022) C’è stata una riunione significativa, in settimana, a Menlo Park. La società Meta, oltre a comunicare nuove forme di presentarsi agli utenti (i Metamates ad esempio), ha anche esposto il numero esatto di utenti che, fino a questo momento, hanno utilizzato Horizon Worlds – di fatto, il primo tentativo di Metaverso made in Zuckerberg -, favoriti sicuramente dalla presenza sul mercato (con spinta relativa data dagli acquisti natalizi di un paio di mesi fa) dei visori virtuali della società, Quest. Attualmente, a utilizzare Horizon World sono circa 300mila utenti, negli Stati Uniti e in Canada. LEGGI ANCHE > Horizon Worlds, il primo tentativo tangibile del Metaverso di Meta Quanti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 febbraio 2022) C’è stata una riunione significativa, in settimana, a Menlo Park. La società, oltre a comunicare nuove forme di presentarsi agli(imates ad esempio), ha anche esposto il numero esatto diche, fino a questo momento, hanno utilizzatoWorlds – di fatto, il primo tentativo diverso made in Zuckerberg -, favoriti sicuramente dalla presenza sul mercato (con spinta relativa data dagli acquisti natalizi di un paio di mesi fa) dei visori virtuali della società, Quest. Attualmente, a utilizzareWorld sono circa, negli Stati Uniti e in Canada. LEGGI ANCHE >Worlds, il primo tentativo tangibile delverso diQuanti ...

