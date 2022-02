Gf Vip | decretato il nome del secondo finalista | ecco chi è

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf Vip proprio da pochi minuti hain onda ildelche si unisce a Delia Duran per la vittoria:di chi si tratta. Da pochissimi minuti è stata dato ildel nuovodi questa edizione del reality di Canale Cinque dalla voce di Alfonso Signorini che come

Advertising

CronacaSocial : ? Grande Fratello Vip: decretato il nome del primo finalista ?? ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip decretato

Tra meno di un mese le luci sulla casa più spiata d'Italia, quella del Grande Fratello, si spegneranno e il 14 marzo verràfinalmente il vincitore di questa edizione, la più lunga della storia del programma. E se Delia Duran, moglie di Alex Belli , ha già un posto ...... chi sarà? Grande Fratello, sondaggi: chi è il secondo finalista? In questa sede però ci occuperemo del concorrente che verràsecondo finalista del Grande Fratellodopo Delia Duran. ...Gf Vip proprio da pochi minuti ha decretato in onda il nome del secondo finalista che si unisce a Delia Duran per la vittoria: ecco di chi si tratta. Da pochissimi minuti è stata dato il nome del ...Durante l’ultima puntata del Gf VIP, andata in onda ieri sera, 17 febbraio, i concorrenti hanno espresso le loro nomination, che hanno decretato i nomi dei vip da mandare al televoto. Dalla scorsa ...