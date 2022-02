Gf Vip 6 | provvedimento e seconda finalista Quattro per l’eliminazione

Advertising

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano vuole lasciare la Casa dopo il provvedimento disciplinare! - filufilo : RT @Unf_Tweet: - Unf_Tweet : - infoitcultura : Gf Vip, la frase di Katia su Sophie dopo il provvedimento contro Basciano: i fan non lo accettano - akirarossi : @mickyCREE Chiariamo che Lulù nella famosa puntata ( 29 novembre ) era stata già nominata dal gruppo. Quindi il pro… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip provvedimento

Grande Fratello, Alessandro Basciano vuole abbandonare la Casa: 'C'è una penale?' Alessandro Basciano ha vissuto qualche ora difficile al Grande Fratello, a causa delle quali la produzione, in puntata, gli ha comunicato che sarebbe stato spedito in nomination d'ufficio, e cioè senza passare per le votazioni dei compagni. Quanto accaduto in puntata ...Alessandro Basciano, lo sfogo dopo ildisciplinare al GFSqualifica scampata per Alessandro Basciano al Grande Fratello6 . La produzione ha deciso di mandarlo in nomination d'...Come riporta Today, Alessandro Basciano si è sfogato con Antonio e Manila dopo il provvedimento del GF Vip nei suoi confronti. Il gieffino dichiara: “Ma se esco prima c’è la penale? Io me ne vado, ti ...Alessandro Basciano non ha affatto preso bene il provvedimento del Grande Fratello Vip dopo lo scatto d’ira avuto nel pomeriggio di ieri. Durante la lite accesa con Sophie Codegoni, l’ex corteggiatore ...