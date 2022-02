Gf Vip 6, gli autori corrono ai ripari: “niente può giustificare l’aggressività” (Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la puntata di ieri sera del Gf Vip 6 un gieffino ha ricevuto un provvedimento disciplinare in seguito ad una sua reazione eccessiva. Ecco di chi si tratta. Uno dei concorrenti del reality di Canale Cinque si è rivolto con toni troppo accesi verso la sua fidanzata e anche verso gli altri inquilini e gli autori del programma di Alfonso Signorini sono intervenuti drasticamente. Scopriamo cos’è successo. Alfonso-Signorini-Gfvip-Altranotizia“Stasera il Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente” è cominciata così la puntata di giovedì 17 febbraio del Gf Vip 6. Scopriamo cosa è accaduto di così grave nella Casa più spiata d’Italia. Gf Vip 6, grave provvedimento per un concorrente aggressivo Nei giorni scorsi tra le mura della Casa più spiata d’Italia c’è stata una discussione tra Lulù Selassié e Sophie, ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 18 febbraio 2022) Durante la puntata di ieri sera del Gf Vip 6 un gieffino ha ricevuto un provvedimento disciplinare in seguito ad una sua reazione eccessiva. Ecco di chi si tratta. Uno dei concorrenti del reality di Canale Cinque si è rivolto con toni troppo accesi verso la sua fidanzata e anche verso gli altri inquilini e glidel programma di Alfonso Signorini sono intervenuti drasticamente. Scopriamo cos’è successo. Alfonso-Signorini-Gfvip-Altranotizia“Stasera il Grande Fratello prenderà un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente” è cominciata così la puntata di giovedì 17 febbraio del Gf Vip 6. Scopriamo cosa è accaduto di così grave nella Casa più spiata d’Italia. Gf Vip 6, grave provvedimento per un concorrente aggressivo Nei giorni scorsi tra le mura della Casa più spiata d’Italia c’è stata una discussione tra Lulù Selassié e Sophie, ...

Advertising

conenrico1 : @Chiara200212 ce l'aveva con Urtis, ovviamente, il quale gli parlava sopra dicendo che 'a Biagio piace fidanzarsi c… - zaffiro_paola : Ma cosa credete? In quell'ambiente funziona così. Si conoscono tutti e frequentano gli stessi locali e le stesse 'c… - 16barbara72 : #GFVip2021 sta diventando una fiction con protagonisti #AlexBelli #SoleilSorge #Deliaduran 'lui lei e altra' ma gli… - infoitcultura : Manila si sfoga dopo gli attacchi di Kabir: 'Non sa nulla di me' - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - ItaliaStartUp_ : I VIP di tutto il mondo iniziano a considerare gli NFT - Punto Informatico -