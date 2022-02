F1, Test di Barcellona già decisivi per la Ferrari. Binotto e il team sotto pressione: la macchina sarà competitiva? (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella giornata di ieri la Ferrari ha ufficialmente presentato al pubblico la propria vettura di Formula Uno per la stagione 2022. La F1-75 assumerà un’importanza cruciale nella storia del Cavallino Rampante, poiché su di essa sono riposte gargantuesche speranze e aspettative. Non potrebbe essere altrimenti, perché la Scuderia di Maranello non vince il Mondiale piloti dal 2007 e quello costruttori dal 2008. Il tassametro corre e per trovare un’astinenza più lunga si deve tornare al cosiddetto “Grande digiuno”. Mancano ancora sei anni per pareggiare l’intervallo temporale passato dal titolo di Jody Scheckter nel 1979 e quello di Michael Schumacher nel 2000, ma la privazione iridata inizia a farsi intollerabile. Si cerca un erede di Kimi Räikkönen, ancora oggi l’ultimo Campione del mondo di Rosso vestito, dopo che fior fiore di fuoriclasse quali Fernando Alonso e ... Leggi su oasport (Di venerdì 18 febbraio 2022) Nella giornata di ieri laha ufficialmente presentato al pubblico la propria vettura di Formula Uno per la stagione 2022. La F1-75 assumerà un’importanza cruciale nella storia del Cavallino Rampante, poiché su di essa sono riposte gargantuesche speranze e aspettative. Non potrebbe essere altrimenti, perché la Scuderia di Maranello non vince il Mondiale piloti dal 2007 e quello costruttori dal 2008. Il tassametro corre e per trovare un’astinenza più lunga si deve tornare al cosiddetto “Grande digiuno”. Mancano ancora sei anni per pareggiare l’intervallo temporale passato dal titolo di Jody Scheckter nel 1979 e quello di Michael Schumacher nel 2000, ma la privazione iridata inizia a farsi intollerabile. Si cerca un erede di Kimi Räikkönen, ancora oggi l’ultimo Campione del mondo di Rosso vestito, dopo che fior fiore di fuoriclasse quali Fernando Alonso e ...

