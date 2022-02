F1 | Hamilton | ' Mai detto che avrei smesso | Periodo difficile | ho dovuto fare un passo indietro

(Di venerdì 18 febbraio 2022) questo grande gruppo di persone quando ti senti davvero parte di una famiglia, parte della squadra e stai lavorando per un obiettivo comune. Non c'e' niente come questo. Ma si', e' stato un momento ...

Advertising

SkySportF1 : Hamilton durante la presentazione della Mercedes: 'Mai detto di volermi ritirare' #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportmediaset : #MercedesW13: il ritorno della Freccia d'Argento. #SportMediaset - TaroYamada80 : @spartacus_19 @PowerFlower93 Può essere. Comunque ha 'giocato sporco' se poi viene fuori che Hamilton non ci ha mai… - fisco24_info : F1: Hamilton, mai detto di volermi ritirare: 'Amo ciò che faccio'. Svelata Mercedes W13, torna livrea grigia - solomotori : F1: svelata Mercedes W13, Hamilton 'mai detto mi ritiro' -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton Mai

Cosi' il sette volte campione del mondo Lewissmentisce le voci di un possibile ritiro circolate dopo la fine del Mondiale 2021 di Formula 1. 18 febbraio 2022...un po' confusionario - ha dichiarato, citato da GPblog - Non l'ho rivisto, non voglio tornare indietro, voglio guardare avanti. Anche se non possiamo cambiare il passato, niente cambierà...Tuttavia, parlando oggi a BBC Radio 4 in occasione del lancio della Mercedes W13 2022 del team, Wolff non ha ammesso alcun dubbio sul ritorno o meno di Hamilton: “Conosco Lewis da così tanto tempo e ...Cosi' il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton smentisce le voci di un possibile ritiro circolate dopo la fine del Mondiale 2021 di Formula 1.