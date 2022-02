Elimination Chamber 2022 in blu (Di venerdì 18 febbraio 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento pre pay per view. Elimination Chamber si sta avvicinando e per la prima volta avrà luogo in Arabia Saudita. Andiamo quindi ad analizzare le storyline e gli atleti dello show blu coinvolti in esso. Usos vs Viking Raiders: Gli Usos, insieme al cugino samoano, stanno vivendo una nuova primavera e nemmeno un tag team funzionale (nel passato) come i Viking Raiders sembrano impensierirli. Per quanto riguarda la storyline c’è molto poco da dire ma ma, con molta probabilità, sarà uno dei match di spicco di Smackdown, forse anche più rispetto al match tra Reigns e Goldberg. Drew McIntyre vs. Madcap Moss: Ci si aspettava qualcosa di più per Drew McIntyre una volta approdato nello show blu, non di certo una storyline in cui è coinvolto anche Happy Corbin. Non sarà sicuramente un match ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 18 febbraio 2022) Buongiorno amici e benvenuti al nostro consueto appuntamento pre pay per view.si sta avvicinando e per la prima volta avrà luogo in Arabia Saudita. Andiamo quindi ad analizzare le storyline e gli atleti dello show blu coinvolti in esso. Usos vs Viking Raiders: Gli Usos, insieme al cugino samoano, stanno vivendo una nuova primavera e nemmeno un tag team funzionale (nel passato) come i Viking Raiders sembrano impensierirli. Per quanto riguarda la storyline c’è molto poco da dire ma ma, con molta probabilità, sarà uno dei match di spicco di Smackdown, forse anche più rispetto al match tra Reigns e Goldberg. Drew McIntyre vs. Madcap Moss: Ci si aspettava qualcosa di più per Drew McIntyre una volta approdato nello show blu, non di certo una storyline in cui è coinvolto anche Happy Corbin. Non sarà sicuramente un match ...

