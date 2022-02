Dopo il tweet sulle bare, il Comune di Bergamo querela il giornalista. Terza denuncia in un anno e mezzo (Di venerdì 18 febbraio 2022) Bergamo. L’aveva annunciato in un tweet del 9 febbraio scorso. E l’ha fatto. Il sindaco Giorgio Gori, insieme alla sua Giunta, ha dato luogo a procedere per querelare Tommaso Montesano, il giornalista reo di aver pubblicato, sempre sui social, un commento che il primo cittadino del Comune di Bergamo ha definito “vergognoso”, sottolineando come si fosse “passato il segno”. Difficile per Gori non prendere posizione di fronte ad un’esternazione che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: “Le bare di Bergamo stanno al Covid19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. La reazione, forte e decisa di chi, insieme ai suoi cittadini, ha vissuto la Pandemia più di altri, non si è dunque fatta attendere. E ieri la Giunta, riunita ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 18 febbraio 2022). L’aveva annunciato in undel 9 febbraio scorso. E l’ha fatto. Il sindaco Giorgio Gori, insieme alla sua Giunta, ha dato luogo a procedere perre Tommaso Montesano, ilreo di aver pubblicato, sempre sui social, un commento che il primo cittadino deldiha definito “vergognoso”, sottolineando come si fosse “passato il segno”. Difficile per Gori non prendere posizione di fronte ad un’esternazione che lascia davvero poco spazio all’immaginazione: “Ledistal Covid19 come il lago della Duchessa sta al sequestro Moro”. La reazione, forte e decisa di chi, insieme ai suoi cittadini, ha vissuto la Pandemia più di altri, non si è dunque fatta attendere. E ieri la Giunta, riunita ...

Advertising

Framas_LM : @crudeliadevip Secondo me sei te che non sei pronto/a, ma non per il twitter, ma in generale. Hai grossi problemi n… - Didi06417800 : ALLORA VE LO SPIEGO PERCHÉ LEGGO DEI TWEET ALLUCINANTI…. KABIR È ARRABBIATO CON MANILA PERCHÉ QUANDO LUI HA NOMINAT… - chiara_greysoul : sono deficiente, stavo per rispondere al mio tweet con “anch’io aiuto” realizzando dopo fosse appunto il mio tweet - oliviasdani : RT @SimoneFalc01: @oliviasdani Mari dopo aver scritto questo tweet: - SimoneFalc01 : @oliviasdani Mari dopo aver scritto questo tweet: -