Covid in Serie A | quattro positivi in squadra | tecnico nei guai

Leggi su serieanews

(Di venerdì 18 febbraio 2022) InA, la Roma deve fare i conti contà ala poche ore dalla propria sfida di campionato Piove sul bagnato in casa Roma. I giallorossi non vivono il miglior momento della propria stagione e ora José Mourinho si trova a gestire una difficoltà in più a poche ora dal delicato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.