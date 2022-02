Cara Susanna Tamaro, va’ dove ti porta il vaccino (Di venerdì 18 febbraio 2022) Cara Susanna Tamaro, vai dove ti porta il vaccino, il cuore lascialo perdere, è solo un muscolo testardo, noioso da quanto è ripetitivo, tum tum e ritum ritum, non sa dire altro, tra l’altro è pure involontario, mentre in una pandemia bisogna seguire la scienza, il cervello che ha studiato le equazioni differenziali e i virus, e la volontà. Il cuore avrà pure le sue ragioni che la ragione non può comprendere, ma in una pandemia contano le ragioni che il cervello può comprendere, ci si accontenta, non si può avere tutto. Il cuore batte, la scienza controbatte, seguendo fili logici, e in una pandemia siamo tutti appesi a un filo, un filo logico. “Basta con il Green Pass” lo deve dire la scienza, non il cuore. Le teorie complottiste si autoalimentano, non hanno bisogno di Draghi o di fate ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), vaitiil, il cuore lascialo perdere, è solo un muscolo testardo, noioso da quanto è ripetitivo, tum tum e ritum ritum, non sa dire altro, tra l’altro è pure involontario, mentre in una pandemia bisogna seguire la scienza, il cervello che ha studiato le equazioni differenziali e i virus, e la volontà. Il cuore avrà pure le sue ragioni che la ragione non può comprendere, ma in una pandemia contano le ragioni che il cervello può comprendere, ci si accontenta, non si può avere tutto. Il cuore batte, la scienza controbatte, seguendo fili logici, e in una pandemia siamo tutti appesi a un filo, un filo logico. “Basta con il Green Pass” lo deve dire la scienza, non il cuore. Le teorie complottiste si autoalimentano, non hanno bisogno di Draghi o di fate ...

