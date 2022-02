**Calcio: Roma, 4 giocatori positivi al covid** (Di venerdì 18 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - La Roma ha comunicato che "a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultati positivi al Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate", rende noto il club. "I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 febbraio 2022), 1 feb. (Adnkronos) - Laha comunicato che "a seguito dei controlli svolti, quattro calciatori sintomatici, in possesso di Green Pass Rafforzato, sono risultatial Covid-19. Le autorità sanitarie competenti sono state immediatamente informate", rende noto il club. "I calciatori stanno bene e si trovano in isolamento domiciliare. Il gruppo squadra è stato di conseguenza posto sotto stretta sorveglianza, come da indicazioni".

