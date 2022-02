Bufera Gf Vip | Berlusconi furioso con Signorini | “Inaccettabile quanto successo Lo sostituisco | ecco con chi” Fan sotto choc

Leggi su cityroma

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Non è ancora finita l’edizione di quest’anno del Gf Vip, eppure già il web ha iniziato a parlare di una prossima edizione del Grande Fratello. Dopo le critiche arrivate sullo show di quest’anno, diverse voci affermerebbero che per l’anno prossimo saranno tante le cose che cambieranno: sia perriguarda il format, che la conduzione. Le opinioniste non saranno le stesse, Sonia Bruganelli lo ha già confermato in diverse interviste: questa esperienza è stata una parentesi della sua vita ma non influirà sul suo lavoro dietro le quinte. Perriguarda la conduzione c’è ancora un enorme interrogativo da parte di Mediaset. Se da una parte è davvero innegabile il talento di Alfonsonella conduzione del GF Vip, dall’altra non si può neanche evitare di dire che soprattutto in questi ultimi due anni ci sono stati tanti mega ...