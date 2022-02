Bonazzoli vuole stupire Mancini E la Sampdoria pensa al contro-riscatto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Dopo il momento di difficoltà,è tornato a far gol con la Salernitana. E oraanche il c.t.Come riporta La Gazzetta dello Sport, FedericoRoberto, ospite tra le mura dell’Arechi. L’attaccante, in prestito dalla, sembra aver superato il momento no e si candida per trascinare la squadra di Davide Nicola verso la salvezza. Lalo osserva da lontano perché sull’attaccante vanta un diritto diqualora la Salernitana decida di riscattarlo a fine stagione. Per oraha messo a segno sette gol, suo record in Serie A. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...