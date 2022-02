Bombe di patate | la ricetta più buona che abbiate mai mangiato! Provatela!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Lesono tra i frutti della natura che vengono mangiati di più ogni giorno. Sono moltissime le ricette che le coinvolgono negli ingredienti e quella di oggi vi spiega come farle in padella con il ripieno di prosciutto e mozzarella. Il loro sapore è davvero unico e piacerà certamente a grandi e piccini. Per realizzare questo piatto, vi basterà seguire le indicazioni sottostanti e procurarvi gli ingredienti indicati nell’elenco. Buon lavoro! Ingredienti 800 g diFarina qualche rametto di prezzemolo olio per friggere 2 cucchiai di amido di mais briciole di pane 100 g di mozzarella grattugiata fette di salumi a scelta un pizzico di sale 2 uova un pizzico di pepe formaggio a fette Lo sformato dipiù buono chemaiProvatelo! Procedimento Prendete le ...