Basciano minaccia il ritiro | poi cambia idea Signorini | “Se se ne va ce ne faremo una ragione”

Alessandro Basciano ieri sera è finito d'ufficio al televoto a causa di alcune infrazioni del regolamento e di un atteggiamento "arrogante ed intimidatorio". L'atteggiamento dell'ex tentatore nei momenti di lite, soprattutto quelli con Sophie Codegoni, assumono un'aura di tossicità estrema che la stessa Sonia Bruganelli ha bacchettato in diretta. "Ti sei giustificato, ma ti rendi conto che ogni volta che discuti dici a Sophie che è una nullità, una fallita e che non vale niente? Ascoltami, sto dicendo quello che vedo: se c'è uno che dice gravità sei tu, hai pure un figlio maschio! Io ho un figlio maschio di 18 anni e mi si accappona la pelle a vedere come tu ti comporti e che esempio sei! Abbassa la cresta e ammetti di aver sbagliato, quello che hai fatto è imbarazzante". "Non mi devi interrompere, stai dicendo gravità!". Anche Adriana Volpe ha poi detto la sua: "Hai ...

