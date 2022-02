Atp Doha 2022 | Basilashvili-Bautista in finale | battuti Rinderknech e Khachanov

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 febbraio 2022) Sono Nikoloze RobertoAgut i finalisti del torneo ATP 250 di, il Qatar ExxonMobil Openin corso nella capitale qatariota. Il georgiano cercherà di confermare il titolo conquistato lo scorso anno, ma dall’altra parte della rete avrà lo spagnolo esattamente come nell’atto conclusivo dell’edizione 2021. Ladi dodici mesi fa è anche l’ultimo dei precedenti tra i due, con il computo complessivo che dice 3-2 in favore diAgut. IL TABELLONE AGGIORNATO DEL TORNEO Nella prima semiassolo di Nikoloz, il georgiano numero tre del seeding e campione in carica del torneo di, che ha superato con un netto 6-4 6-2 il francese Arthurin un’ora e 12 ...